"بوليتيكو" عن مسؤوليين أميركيين واسرائيليين: الاتفاق لوقف القتال في غزة على وشك الانهيار

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤوليين أميركيين واسرائيليين تأكيدهم أن الاتفاق الرامي إلى إنهاء القتال في قطاع غزة على وشك الانهيار، فيما لا يوجد اتفاق بديل واضح يمكن طرحه في الوقت الحالي.

واعتبر هؤلاء المسؤولون أن الاقتراح الحالي الذي تمت مناقشته من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر على مدار عدة أسابيع في تموز الماضي، هو الأقوى حتى الآن، لأنه يتضمن شروطًا مصممة خصيصًا لتلبية مطالب كل من حماس وإسرائيل.

ورأت الصحيفة أن هذا تقييم أكثر خطورة بكثير مما يقدمه المسؤولون الأميركيون علناً. وحتى في الوقت الذي يشددون فيه على ضرورة إقناع حماس بالموافقة، فقد أكدوا مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة أنهم أقرب من أي وقت مضى إلى إقناع الجانبين بالتوقيع.