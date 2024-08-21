اعلام ايراني: مقتل ما لا يقل عن 28 باكستانيا كانوا متوجهين إلى العراق في حادث حافلة في وسط إيران

افاد التلفزيون الايراني عن "مقتل ما لا يقل عن 28 باكستانيا كانوا متوجهين إلى العراق في حادث حافلة في وسط إيران".

وذكر التلفزيون الإيراني "انقلبت حافلة تقل زوارا باكستانيين واندلعت فيها النيران أمام نقطة دهشير تافت في ولاية يزد مساء الثلاثاء" مضيفا أن "28 شخصا قتلوا وأصيب 23 مع احتمال ارتفاع الحصيلة".