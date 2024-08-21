وول ستريت جورنال: تهديد إيران بشن هجوم وسيلة للحصول على تنازلات إسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن تهديد إيران بشن هجوم على إسرائيل وسيلة للحصول على تنازلات إسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أن التهديد وسيلة لمنح واشنطن دافعا للضغط على جميع الجهات.

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