شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على دور الأيتام والمسنين فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتنظيم فعالية موسعة لتوزيع 2500 وجبة غذائية على دور الأيتام والمسنين بمحافظة البحيرة، وتأتي هذه الفعالية ضمن حملة "أيد واحدة".

وشملت الفعالية توزيع وجبات جاهزة على مجمع دار المسنين، ودار الأيتام بنين، ودار الأيتام بنات، حيث عمل المتطوعون على توصيل الوجبات إلى المستفيدين بشكل مباشر، ضمن حملة طرق الأبواب التي تهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المحافظة، كما شهدت الفعالية تنظيم حفل ديني تخللته تلاوات قرآنية وأناشيد وطنية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب المسنين والأيتام، وتعزيز روح المحبة والتكافل بينهم.

وقد أعربت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عن سعادتها بنجاح الفعالية، مؤكدة أن مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية مستمرة في تنفيذ المزيد من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، موضحا أن هذه الجهود تعكس التزام المؤسسة بدعم المجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة في بيان لها قائله: «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التضامن الاجتماعي، وإظهار أن المجتمع المصري قادر على التكاتف والوقوف بجانب أبنائه في كل الظروف، لنكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة التحديات».