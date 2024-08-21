شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين: مناقشة الحوار الوطنى للقضايا الهامة يرسى دعائم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره الكبير للنتائج التي تحققت خلال جلسات الحوار الوطني، والتي تناولت بعمق قضية الحبس الاحتياطي وإشكالياتها.

وأوضح سعدة أن هذه المناقشات جرت بمشاركة أكثر من 120 شخصية من الأحزاب السياسية، الحقوقيين، والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلين من لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الحوار يمثل فرصة مهمة لطرح مختلف الآراء حول قضية الحبس الاحتياطي، وأن التوصيات التي تم التوصل إليها تعكس اهتمامات المجتمع بكل أطيافه، حيث تم رفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأشار طارق سعده، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى الشائكة وقضية الاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية بهذا الأداء المتميز يمثل أسلوب منفتح للاستماع لكافة أطياف المجتمع بحرية، لافتا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم في بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعه الوطن.

كما شدد على أن الحوار الوطني يجب أن يستمر كمنصة فعالة في تقديم حلول عملية لمختلف القضايا التي تواجه المجتمع المصري.