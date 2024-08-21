شكيب خوري: حزب الله لديه مرشح جدّي للرئاسة ومتمسك به حتى النهاية

أوضح القيادي في تيار "المردة" شكيب خوري، أنّ "إسرائيل تحاول كسر قواعد الاشتباك وحزب الله ما زال يمارس ضبط النفس ويقصف العسكر مقابل العسكر".
ولفت، في حديث لقناة الـ"إل بي سي أي" إلى أنّ "حزب الله وتيار المردة مع تطبيق القرار 1701"، مشددًا على أنّ المطالبة بتنفيذ القرار يجب أن توجّه لإسرائيل وليس للداحل اللبناني.
وقال خوري: "حزب الله لديه مرشح جدّي ومتمسك به حتى النهاية"، في إشارة إلى رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.
وذكر أنّ "من يرفض الحوار هو يراهن على انتهاء الحرب وخسارة حزب الله وأخذ مكاسب سياسية"، مشيرًا إلى أنّ اتهام رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع للحكومة بالخيانة العظمى هي إهانة للبنانيين.
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