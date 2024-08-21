اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد مواطن لبناني"، مشيرة الى ان "كذلك أدى القصف الاسرائيلي المعادي على بلدة الوزاني إلى استشهاد شاب سوري".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدان لبناني وسوري نتيجة استهداف اسرائيلي في بيت ليف والوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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