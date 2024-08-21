أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بدء أشغال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل، مؤكدا انه "سنعلن عن أشغال معالجة الإنهيار الحاصل على أوتوستراد شكا - الشمال وصولاً إلى طريق العبدة- العبودية في عكار". وشدد حمية على أن "مال الوزارة ملك لكل الشعب اللبناني".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية أعلن بدء أشغال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل: مال الوزارة ملك لكل الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.