الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي أكبر تهديد نووي ولا نية لدينا للدخول في سباق تسلح

اشارت الخارجية الصينية، الى أن "الولايات المتحدة تثير نظرية التهديد النووي الصيني بهدف إيجاد أعذار لتوسيع ترسانتها النووية"، موضحة أن "لا نية لدينا للدخول في سباق تسلح مع أي دولة ونعتقد أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد نووي".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وافق في شهر آذار الماضي على خطة إستراتيجية نووية شديدة السرية تعيد لأول مرة توجيه إستراتيجية الردع الأميركية نحو جهود الصين لتوسيع ترسانتها النووية.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يعلن قط أن بايدن وافق على النسخة المنقحة من الإستراتيجية التي تحمل اسم "إرشادات استخدام الأسلحة النووية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع إرسال إشعار غير سري إلى الكونغرس بشأن النسخة المنقحة قبل مغادرة بايدن لمنصبه.

وقالت الصحيفة إنه "سُمح لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بالتلميح إلى مراجعة الإستراتيجية خلال خطاباتهما في الآونة الأخيرة"، لافتة إلى أن "الإستراتيجية يجري تحديثها كل 4 سنوات أو نحو ذلك، وهي سرية للغاية لدرجة أنه لا توجد نسخ إلكترونية منها، بل يتم توزيع عدد قليل من النسخ الورقية على عدد محدود من المسؤولين في الأمن القومي وقادة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)".

لكن في الخطب الأخيرة، سُمح لمسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة بالإشارة إلى التغيير -في جمل منفردة ومحكمة- قبل إخطار الكونغرس بتفاصيل غير سرية يتوقع أن يحدث قبل مغادرة بايدن لمنصبه