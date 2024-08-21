لابيد عن الهجوم على كاتسرين: الحكومة خسرت الشمال

رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن الهجوم على كاتسرين، أن "الحكومة خسرت الشمال".
وفي وقت سابقن اليوم، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين في الجولان جراء سقوط قذائف أطلقت من لبنان، وفق ما نقل إعلام إسرائيلي.
هذا، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن إصابة عدّة مبانٍ بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان، مؤكدة إغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان.
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