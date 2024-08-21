أوباما: أميركا مستعدة لرئاسة كامالا هاريس

ذكر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أمام المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، أنّ "الشعلة مُررت" إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، مشددًا على أن البلاد مستعدة لأن تصبح المرشحة الديمقراطية رئيسة لها.

وأكد أوباما بعد تسمية الحزب كامالا هاريس رسميًا، أنّ نائبة الرئيس الأميركي "ستكافح من أجل الأميركيين" معتبرا أن منافسها في انتخابات تشرين الثاني المرشح الجمهوري دونالد ترامب "خطر".

وقال في خطاب إنّ "أميركا مستعدة للرئيسة كامالا هاريس، وكامالا هاريس مستعدّة للمنصب. إنها شخص أمضى حياته في النضال من أجل أولئك الذين يحتاجون لأن يُسمعوا صوتهم".

وشدد على أن هاريس "شخص يراكم ويصغي إليكم وينهض كل يوم للنضال من أجلكم".

وأكد "نعم، يمكنها ذلك"، مستعيدا بذلك الشعار الانتخابي الذي أوصله إلى البيت الأبيض قبل 16 عاماً وأدخله التاريخ كأول رئيس أسود للولايات المتحدة.

وقد ردد الحضور الشعار وراءه مرارا.

وخصّص أوباما حيّزا من خطابه لتحية الرئيس الأميركي جو بايدن وحيّزاً أكبر لمهاجمة منافس هاريس في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب، مسلّطا الضوء على الاختلافات الكثيرة بين هذا "الملياردير البالغ من العمر 78 عاماً والذي لا يتوقف أبداً عن النحيب" و"يخشى الخسارة" وهاريس التي "لن تنشغل بمصالحها بل ستنشغل بمصالحكم (..) وستعمل لصالح كل مواطن أميركي".