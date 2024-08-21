هآرتس: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من الحريديم عند مكتب التجنيد بالقدس

افادت صحيفة "هآرتس"، عن "صدامات بين الشرطة ومتظاهرين من الحريديم عند مكتب التجنيد بالقدس".

وفي وقت سابق، اندلعت صدامات بين الأمن الإسرائيلي وعشرات من اليهود الحريديم احتجاجا على قانون يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه "سيبدأ إرسال أوامر استدعاء لشبان حريديم للانخراط بالخدمة العسكرية".

وفي 25 حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده، في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع حزب الله.