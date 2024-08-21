ذكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنّ "في رأيي، في الآونة الأخيرة، ولو من الناحية النظرية، كان هناك خطر واحد - فخ المفاوضات، الذي يمكن أن تقع فيه بلادنا في ظل مجموعة معينة من الظروف. وهي مفاوضات السلام المبكرة غير الضرورية التي اقترحها المجتمع الدولي وفرضها على نظام كييف. مع آفاق غير واضحة وعواقب".
ولفت، في تصريح له، إلى أنّ "بعد أن ارتكب النازيون الجدد عملًا إرهابيًا في منطقة كورسك، أصبح كل شيء في مكانه الصحيح. الآن أصبح الجميع يفهمون كل شيء، حتى لو لم يقولوا ذلك بصوت عالٍ. إنهم يفهمون أنه لا مزيد من المفاوضات حتى تتم هزيمة العدو بالكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر مدفيديف عن الهجوم الأوكراني في كورسك: لا مزيد من المفاوضات حتى تتم هزيمة العدو بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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