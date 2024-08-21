«إنها الرئيسة».. زلة لسان ترامب عن كامالا هاريس تثير السخرية

الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أطلق على نائبة الرئيس جو بايدن، كامالا هاريس، اسم "الرئيسة" عن طريق الخطأ، خلال تجمع جماهيري في ميشيجن أمس الثلاثاء.

وخلال مخاطبته حشد من أنصاره، أشار ترامب عن طريق الخطأ إلى كامالا هاريس على أنها "الرئيسة"، وهو الخطأ الذي لفت انتباه نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بسرعة.

وقال دونالد ترامب: "إنها الرئيسة، وتريد أن تكون رئيسة الولايات المتحدة"، قبل أن يصحح ويقول: "إنها نائبة الرئيس، يمكنها أن تفعل ذلك".

وأثارت زلة لسان ترامب موجة من ردود الأفعال، حيث استغل مستخدمو الإنترنت الفرصة للسخرية من قوة ذهن الرئيس السابق والتكهن بحالته العقلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هيندوستان تايمز" الهندية.

وسلط نشطاء مواقع التواصل الضوء على هذا الخطأ باعتباره علامة على تقدم ترامب في السن وذكائه، حيث كتب أحدهم: "دونالد ترامب كبير السن للغاية ولا يمكنه الترشح، يتعين عليه التنحي جانبًا"، بينما قال آخر مازحًا: "هذا الرجل يتمتع بذكاء وذكاء حبة بطاطس مخبوزة".

وكتب آخر :"أوه نعم، لقد أبقت تلك الخطابات التي قيلت الليلة الماضية في المؤتمر الوطني الديمقراطي، ترامب مستيقظًا طوال الليل. يمكنك سماع ذلك في صوته. إنهم يحطمون دونالد"، هكذا قال أحد المعلقين.

وقال ناشط آخر: "لن تكون هذه المرة الأولى أو الأخيرة التي يقول فيها ذلك. سوف يقول ذلك من داخل السجن بعد نوفمبر.

وعلق آخر: "هذا هو صوت هزيمة ترامب، لقد اطلع على البيانات، وتنبيه: لا يبدو الأمر جيدًا. إنه يعرف ذلك، ونحن نعرف ذلك - ننتظر فقط أن يعترف بذلك وهو ما لن يحدث أبدًا. #انتهت اللعبة #البيانات لا تكذب"، هكذا قال أحد المعلقين.

وقال ناشط مازحا: "أنا سعيد لأنه بدأ يعترف بذلك لنفسه"، بينما علق آخر: "رجل يعمل بكامل قوته وطاقته منخفضة.. خذ قيلولة يا جدو".