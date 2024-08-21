أستراليا تقر خطة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقرّت الحكومة الأسترالية اليوم خطّة لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في شمال البلاد، في مشروع أكدت أنه سيكون أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبرسيك أن هذه المزرعة الشمسية الضخمة ستولّد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتشغيل ثلاثة ملايين منزل، مؤكدة أنّ المشروع يتضمّن ألواحاً شمسية وبطاريات، وفي مرحلة لاحقة سيتم ربطه بواسطة كابل بسنغافورة لتصدير الطاقة إليها.

ومشروع سانكيبل البالغ مساحته 12000 هكتار يقع في الإقليم الشمالي المشمس، وسيوفّر أربعة غيغاواط في الساعة ستخصص للاستخدام المنزلي ، كما سيوفّر 2 غيغاواط في الساعة سيتم تصديرها إلى سنغافورة عبر كيبل بحري

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