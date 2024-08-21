قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، قصفها على وسط قطاع غزة، حيث طال القصف شرق مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قذائف المدفعية أصابت بنايات سكنية ومرافق عامة في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة حمد السكنية شمال خان بونس.

وفي شمال قطاع غزة، تعرضت مناطق الشجاعية والتفاح والشعف لقصف عنيف من مدفعية الاحتلال، مما أدى إلى تدمير واسع في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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