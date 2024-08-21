استشهاد أربعة مزارعين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة مزارعين فلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدفهم شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء من المزارعين الفلسطينيين، أثناء محاولتهم الوصول لأراضيهم، ترافق ذلك مع استمرار طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف للمناطق الشمالية من مدينة رفح، وتفجير مربعات سكنية فيها، وذلك بالتزامن مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في الخليج 365 الجنوبية من مدينة خان يونس، مستهدفة خيام النازحين، التي أقدمت على حرقها، مجبرة آلاف النازحين على النزوح منها مجدداً.

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