كوت ديفوار تسجل 28 إصابة بجدري القرود وحالة وفاة واحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجّلت السلطات الصحية في كوت ديفوار 28 حالة إصابة جديدة بجدري القرود, بينها حالة وفاة واحدة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة في كوت ديفوار اليوم، أن المعهد سجل حتى أمس 28 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك حالة وفاة واحدة في العاصمة أبيدجان.

وأضاف أنه في تقرير سابق مطلع أغسطس الجاري, تم تسجيل 6 حالات فقط غير مميتة، مشيرًا إلى أن الوضع ليس مثيرًا للقلق.

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