أوباما: لدينا أمل في أن يحصل كل أمريكي على حقوقه حال فازت هاريس

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما اليوم الأربعاء إن هناك أملا في أن يحصل كل أمريكي على حقوقه حال فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن أوباما قوله ـ خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الديمقراطي - "لدينا الفرصة لانتخاب امراة أمضت حياتها وهي تحاول منح الناس الفرص التي منحتها إياها الولايات المتحدة"، مؤكدا أن هاريس ستدافع عن الشعب الأمريكي كله.

وأثنى أوباما على الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إن "التاريخ سيذكر لبايدن أنه دافع عن الديمقراطية في ظل خطر كبير".

من جانبها، انتقدت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريفن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قائلة "إنها لم تكن داعمة لترامب فحسب بل كانت مقتنعة به وأحد أقرب مستشاريه، لكنها اكتشفته في الكواليس بأنه شخص يسخر من داعميه ويفتقر للتعاطف والأخلاقيات والإخلاص".