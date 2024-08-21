تايلاند تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت تايلاند اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود الذي بات يثير قلقا دوليا.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" -في نشرته الناطقة بالإنجليزية- عن ثونجتشاي كيراتيهاتاياكورن، رئيس إدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، قوله إن الحالة لمواطن أوروبي وصل إلى تايلاند في 14 أغسطس الجاري قادما من دولة إفريقية، مشيرا إلى أنه تم التأكد من إصابة الحالة بجدري القرود، لكن التحقق جار من سلالة الفيروس.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس جدري القرود بدأ يظهر مجددًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وامتد إلى العديد من الدول المجاورة، وأن السلالة الجديدة أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022.. وخلافا للسلالات السابقة، فإن السلالة الحالية تنتشر بسهولة أكثر ويمكن أن تنتقل بين الأطفال في المدارس.

وكان قد تم اكتشاف فيروس جدري القردة لأول مرة في عام 1958، وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية به في إفريقيا في عام 1970.

وجدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا.