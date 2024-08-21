قوات الاحتلال تقتحم قريتي فقوعة وبيت قاد شرق جنين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قريتي فقوعة شمال شرق جنين وبيت قاد شرقها.

وقالت مصادر محلية إن عددًا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بيت قاد وفقوعة وانتشرت على مداخل القريتين وفي الشوارع المؤدية إليهما، وداهمت منزل الأسير علي السيبني في فقوعة وفتشته وعبثت في محتوياته.

وفي وقت سابق، من الاعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح بسام أبو شيخة بعد مداهمة منزله في الضاحية، علما أنه معتقل سابق.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة عتيل شمال طولكرم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها، عرف من أصحابها موفق المهنا.

الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء على طريق صلاح الدين وسط غزة تعيق الإغاثة الإنسانية

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن الأعمال القتالية المتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة في غزة، تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها القيود المفروضة على الوصول وشح الوقود وغير ذلك من تحديات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أفاد المكتب الأممي بأن أجزاء من طريق صلاح الدين، وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية، كانت مشمولة بأوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية لمناطق في محافظة دير البلح، مشيرا إلى أن هذه الأوامر الإسرائيلية، جعلت تنقل عاملي الإغاثة على هذا الطريق الرئيسي شبه مستحيل، ولا يعد الطريق الساحلي بديلا ممكنا، إذ إن الشواطئ على طول هذا الطريق أصبحت مكتظة بالملاجئ المؤقتة للنازحين.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن حركة القوافل على الطريق الساحلي بطيئة للغاية، وأن الإمدادات والخدمات الضرورية مثل المياه المنقولة بالشاحنات، لا تصل إلى المحتاجين بالحجم المطلوب.

كان المكتب الأممي قد حذر من أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتدهور بسبب الموجات المتكررة للنزوح وظروف الاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات. ومنذ أكتوبر وضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء.