أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ603 آلاف و10 جنود منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 603 آلاف و10 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/، أن الجيش الروسي تكبد 1210 جنود ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن روسيا فقدت منذ بدء العملية العسكرية 8 آلاف و522 دبابة و1564 من المركبات المدرعة و1756 من النظم المدفعية و1166 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و926 من أنظمة الدفاع الجوي و2442 من صواريخ كروز و367 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2887 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و23 ألفا و142 من المركبات وخزانات الوقود و13 ألفا و902 طائرة بدون طيار".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندري كوفاليوف عن تسجيل 166 اشتباكًا قتاليًا بين القوات الأوكرانية والروسية على طول الخطوط الأمامية للجبهة في آخر 24 ساعة، أغلبها على محور بوكروفسك الاستراتيجي.

وأضاف كوفاليوف أن الجيش الروسي نفذ 11 هجومًا في قطاع خاركوف باء جميعها بالفشل، بينما أصبحت قواته أكثر نشاطًا في قطاع نهر دنيبرو التابع لإقليم خيرسون، وتمكن الجنود الأوكرانيون من صد خمس هجمات شنها الروس على هذا المحور.

وأوضح المسئول الأوكراني "أن الروس نفذوا خلال الـ24 ساعة الماضية 8 ضربات صاروخية باستخدام 13 صاروخًا و83 غارة جوية وأسقطوا 104 قنابل جوية موجهة، ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، شن الروس 4390 هجمة قصف، بما في ذلك 152 باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، كما استخدموا 1558 طائرة بدون طيار انتحارية في اليوم الماضي".