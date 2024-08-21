شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد عن إنهاء ملف الحبس الاحتياطى: يحقق طفرة بملف الحقوق والحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بسرعة استجابة الرئيس للحوار الوطني، وإحالة ملف الحبس الاحتياطي للحكومة، مؤكدا أن ذلك حقق طفرة في ملف الحقوق والحريات، مضيفا:"الرئيس السيسي والدولة عازمين على الانتهاء من هذا الملف وتحقيق طفرة لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي".

أضاف رئيس حزب الاتحاد، في مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الحبس الاحتياطي يسبب ألم نفسي رهيب، وهو في نهاية المطاف عبارة عن تدبير احترازى وليس عقوبة، لذا يجب عدم الخروج عنه، متابعًا:" الحقيقي إحنا خرجنا والحبس الاحتياطي بقا عقوبة والمتهم يبقا محبوس سنة أو سنتين وفى الأخر ياخد براءة، لكن انت دمرت كل حاجة".

شدد على أن الرئيس السيسي اهتم بالحقوق والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتماشى مع القوانين والأعراف الدولية والاهتمام بالمواطن المصري وحقوقه في مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي عازم على إحداث طفرة وإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، فبناء الإنسان المصري الشغل الشاغل للرئيس السيسي".