الجيش البريطاني: طاقم سفينة تجارية يعلن فقدان السيطرة عليها بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر

اعلن الجيش البريطانين أن "طاقم سفينة تجارية يعلن فقدان السيطرة عليها بعد تعرضها لهجوم بالبحر الأحمر". وفي وقت سابق، افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأننا "تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 77 ميلا بحريا إلى الغرب من الحديدة في اليمن".

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