ذكرت مجلّة "ذا نيو ريببلك" الأميركية، أنّه "قد لا يكون المرشح الجمهوري دونالد ترامب في منصبه (في الرئاسة الأميركية)، لكنه كان يتحدث مع أصحاب السلطة بشأن حرب إسرائيل على غزة - لكن ليس في محاولة لإنهاء الإبادة الجماعية. بدلًا من ذلك، يقال أن ترامب كان يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتجنب اتفاق وقف إطلاق النار، خوفًا من أن يساعد القيام بذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على الفوز في تشرين الثاني".
وفي هذا السياق، نقلت المجلة عن جودي وودروف من شبكة "بي بي إس" الأميركية، قولها إنّ "ترامب حثّ نتاتياهو في اتصال هاتفي رئيس وزراء إسرائيل، على عدم إبرام صفقة الآن، لأنه يُعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد حملة هاريس. لذا، لا أعرف أين - من يدري ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا، لكن يجب أن أفكر في أن حملة هاريس ترغب في أن يفعل ايدن ما يفعله الرؤساء، وهو العمل على ذلك الأمر"، أي التوصل لاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام أميركي: ترامب حثّ نتانياهو على عدم إبرام صفقة وقف إطلاق النار بغزة لأن ذلك سيساعد هاريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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