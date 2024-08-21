"النشرة": شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة الفيلات في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الفيلات- مدينة صيدا، ما أدى إلى استشهاد شخص كان في داخلها".

وفي السياق، أكّد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا أدت إلى استشهاد شخص وذلك في حصيلة أولية".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.