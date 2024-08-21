الذهب واصل ارتفاعه وسعر الاونصة تجاوز 2550 دولارا

واصلت العقود الآجلة للذهب ارتفاعها في تعاملات اليوم، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس مستوى تاريخيا حيث تجاوزت 2550 دولارا للأونصة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب (Comex) بنسبة 0.11% إلى 2553.30 دولار للأونصة، وجاء ذلك خلافا للعقود الفورية التي تراجعت إلى 2513.93 دولار للأونصة.
واستقرت العقود الآجلة للفضة عند 30 دولارا للأونصة بزيادة نسبتها 0.16% عن سعر الإغلاف السابق، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ".
ويوم أمس صعدت عقود الأصفر الرنان إلى مستوى تاريخي، حيث أنهت التعاملات عند 2550.6 دولار للأونصة، ولقيت الأسعار دعما من انخفاض الدولار وتنامي ثقة الأسواق في احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل في الولايات المتحدة.
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