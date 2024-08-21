اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ردا على وابل الصواريخ من لبنان، الى أن "مرة أخرى، حزب الله يطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين الإسرائيليين. مثل أي دولة تحمي مواطنيها، سنتصرف وفقًا لذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر هاغاري: حزب الله يطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين الإسرائيليين وسنتصرف وفقًا لذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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