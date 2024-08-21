إعلام إسرائيلي: انطلاق دفعة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن "انطلاق دفعة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى".

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذ حزب الله 5 عمليات عسكرية باتجاه المواقع الإسرائيلية.

وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين في الجولان جراء سقوط قذائف أطلقت من لبنان، وفق ما نقل إعلام إسرائيلي.

هذا، وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن إصابة عدّة مبانٍ بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان، مؤكدة إغلاق عدة شوارع ومحاور طرق في الجولان.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.