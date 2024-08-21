هاشم وعطية زارا السفارة الجزائرية: نشكر الجزائر على تزويد لبنان بالمواد النفطية

زار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الجزائرية النائب قاسم هاشم ورئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية سجيع عطية ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانية الجزائرية علي العبدالله، سفارة الجزائر. واستقبلهم سفير الجزائر رشيد بلباقي حيث شكروا جمهورية الجزائر على مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحكومته ومجلسه الوطني والشعب الجزائرين على مكرمتهم لتزويد لبنان بالمواد النفطية لانقاذ لبنان من ازمة الكهرباء. واكدو في لقائهم ان "ما ستقدمه الجزائر هو استكمالا للمحطات التاريخية حيث كانت الجزائر منحازة لقضايا لبنان والامة العربية في كل المحافل وعلى كل المستويات". واعتبرو ان "مثل هذه الخطوة تعزز العلاقات الاخوية لتكون نموذجا للعلاقات العربية العربية ابان الازمات التي تمر بها الامة".

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