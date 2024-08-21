الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تتخطاها في الداخل".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة".

ولفتت الى أن "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية".

واضافت أن "طقس الجمعة غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تستقر على الجبل وفي الداخل"ن موضحة ان "طقس السبت غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال".