ميقاتي رأس اجتماعا في السراي الحكومي ضم وزيري الطاقة والمال

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي الحكومي ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل ، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد المكاري، ثم وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي.

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