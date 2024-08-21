فياض بحث مع سفير الجزائر في تفاصيل هبة "الفيول اويل" التي أعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها

بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مع سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، في تفاصيل هبة "الفيول اويل" التي أعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها، بناء على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، لمساعدة لبنان في تخطي ازمة العتمة الشاملة.

وقد شكر فياض السفير بلباقي على مبادرة الجزائر، مثمنا "وقوفها الدائم الى جانب لبنان في مختلف المجالات".

وتم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد كمية الهبة وموعد وصولها.