بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مع سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، في تفاصيل هبة "الفيول اويل" التي أعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها، بناء على توجيهات الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون، لمساعدة لبنان في تخطي ازمة العتمة الشاملة.
وقد شكر فياض السفير بلباقي على مبادرة الجزائر، مثمنا "وقوفها الدائم الى جانب لبنان في مختلف المجالات".
وتم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد كمية الهبة وموعد وصولها.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض بحث مع سفير الجزائر في تفاصيل هبة "الفيول اويل" التي أعلنت الجزائر عن نيتها تزويد لبنان بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.