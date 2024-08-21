أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان اللواء باتريك غوشا على "ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما"، ودان الاستهدافات الاسرائيلية لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان، آملا "أن تصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجدل شمس لتبيان حقيقة ما جرى وسحب ذريعة حق الدفاع عن النفس التي اعتمدتها اسرائيل لشن اعتدائها على الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 30 تموز 2024".
من جهته، حذر اللواء غوشا من "خطر التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل"، مؤكدا "أن الـ UNTSO تقوم بدورها وتراقب الحدود من الجهتين".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب دان الاستهدافات الاسرائيلية لليونيفيل: نأمل أن تصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجدل شمس لتبيان الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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