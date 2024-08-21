وصل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض إلى قصر العدل في بيروت ودخل فورا إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي باشر الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء.
وكان القاضي الحجار استمع قبل ذلك إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي الحجار استمع الى افادة وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان في ملف إنقطاع التيار الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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