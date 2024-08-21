المكاري رداً على شارل جبور: نذكر الاحزاب بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها

أشار المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في بيان الى انه "لطالما شجّعت وزارة الإعلام حرية التعبير وحق إبداء الرأي، لكنها في المقابل أهابت بالجميع الترفع عن دناءة الكلام والإسفاف في التوجه إلى الآخر، والصلف في المخاطبة"، معتبرا ان "إن ما صدر اليوم عن المسؤول عن جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، من سوقية تعبير وقذاعة تفكير، ردا على موقف لوزير الإعلام، يدفع الوزارة إلى تذكير الأحزاب كلها بضرورة التأني في اختيار الناطقين باسمها، فلا توكل المهمة إلى من يعانون اضطراباً سلوكيا يسقطونه على من يشاؤون، أو يكابدون عدم اتزان فكري يقودون به الخطاب الإعلامي والسياسي إلى أسفل قاع".

وتابع :"شارل جبور لا يستحق الرد، ولن يستدرجنا إلى حيث يقبع، فليرتفع هو ويترفّع، إذا كان قادرا بعد، لنتخاطب في ال​سياسة​ والشأن العام، ونتواصل بما يليق بنا أولا وباللبنانيين جميعا"، مضيفا :"إن الكلمة الرائقة والراقية التي لا يجيدها البعض، ينبغي أن تكون دليلنا إلى خطاب غير موتور، لا يحيد بنا عن جادّة العقل، أما وقد قلنا ما قلناه، فنعتبر الأمر منتهيا ونتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى أي رد قد يستولد ردا".

يذكر ان جبور توجه في وقت سابق الى المكاري بألفاظ نابية عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.