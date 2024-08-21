وسائل إعلام إيرانية: البرلمان يمنح الثقة لجميع أعضاء التشكيلة الحكومية التي اقترحها بزشكيان

اعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن "البرلمان يمنح الثقة لجميع أعضاء التشكيلة الحكومية التي اقترحها الرئيس مسعود بزشكيان". وفي وقت سابق، قدم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، إلى البرلمان قائمة أسماء تضم 19 مرشحا لشغل الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة، والتي سمّى فيها على وجه الخصوص الدبلوماسي المخضرم عباس عراقجي المنفتح على الحوار مع الغرب لوزارة الخارجية، وامرأة لتولي وزارة الطرق. وتضم القائمة كذلك العميد عزيز نصير زادة وزيرا للدفاع، وإسماعيل خطيب وزيرا للاستخبارات، وإسكندر مؤمني وزيرا للداخلية.

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