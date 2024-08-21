وقعت مواجهات بين الحريديم والشرطة الإسرائيلية بالقدس رفضا لقرار التجنيد وإلزام عدد منهم بالخدمة العسكرية.

وفي وقت سابق، اندلعت صدامات بين الأمن الإسرائيلي وعشرات من اليهود الحريديم احتجاجا على قانون يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه "سيبدأ إرسال أوامر استدعاء لشبان حريديم للانخراط بالخدمة العسكرية".

وفي 25 حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.