أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري، أنه في وقت سابق من هذا اليوم، وبتوجيه مشترك من الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي خليل المقدح، في منطقة صيدا بجنوب لبنان، وهو شقيق منير المقداح، ومقيم في لبنان".
وزعم هاغاري أن "المقدح يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويواصل محاولة الترويج لهجمات ضد اسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي زعم أن خليل المقدح المستهدف بغارة صيدا يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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