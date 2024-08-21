شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 35 وإصابة 23 آخرين في تحطم حافلة تقل زوّارًا باكستانيين لإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 35 شخصًا وأصيب 23 آخرون، 14 منهم في حالة حرجة، في حادث تحطم حافلة تقلّ زوّارًا باكستانيين في محافظة يزد وسط إيران، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، نقلاً عن إدارة الطوارئ المحلية وجمعية الهلال الأحمر في إيران.

وأعلن رئيس شرطة الطرق الإيرانية العميد تيمور حسيني، أن السبب الرئيسي لانقلاب الحافلة التي تقلّ الركّاب هو خلل فني في نظام الفرامل، موضحًا أن خبراء شرطة المرور وصلوا إلى مكان الحادث، حيث يجري المزيد من التحقيقات التفصيلية حول أسبابه. وتم نقل المصابين إلى أقرب المراكز الطبية.