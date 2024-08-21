حزب الله يُعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه "بعد متابعة ‏‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم بصاروخ موجه وأصابوها إصابة ‏مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وذلك منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.