شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية على رأس أولويات التحالف الوطنى من خلال حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

اهتمت حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، بكل الجوانب وتقديم الخدمات الأساسية ولعل من أبرزها الرعاية الصحية وانتشار القوافل الطبية والعيادات في مختلف المحافظات لخدمة الأسر الأكثر احتياجا، ومبادرة "إيد واحدة" مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

حيث واصلت مؤسسة الجارحي المشاركة في الحملة التنموية الشاملة "إيد واحدة" من خلال قيام المؤسسة بتشغيل عيادة طبية للكشف والعلاج المجاني لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية في قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم.

كما نفذت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة الخدمية والإغاثية في عدة محافظات مصرية خلال شهر أغسطس الجاري، تنظيم قافلة طبية شاملة لعدد من القرى، شملت: القصير، مير (مركز القوصية)، المعصرة (مركز الفتح)، المطيعة (مركز أسيوط)، والمعابدة (مركز ابنوب).

وفى هذا الإطار تواصل مؤسسة صناع الخير عضو التحالف في تنفيذ حملة "ايد واحدة"، بجانب استكمال خدمات مبادرة عنيك في عنينا بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بإجراء عمليات جراحات العيون لاهالينا في قرى الطويرات و العويضات بمحافظة قنا.

والجدير بالذكر العمليات الجراحية شملت عمليات إزالة مياه بيضاء وحول وتركيب عدسات وظفرة وعدد من التدخلات الجراحية الهامة و المجانية.

كما قاامت مؤسسة صناع الخير، في إطار جهوده المستمرة لخدمة المجتمع، قافلة طبية موسعة بقرية حنون بمحافظة الغربية ضمن فعاليات حملة"إيد واحدة" التي ينفذها التحالف بهدف تقديم خدمات طبية وتنموية شاملة للفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد حفل افتتاح القافلة حضور كوكبة من الشخصيات الهامة، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتور محمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان.

بالإضافة إلى الخدمات الطبية، قدمت جمعية صناع الخير، أحد أعضاء التحالف، حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان القرية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تأتي هذه القافلة تتويجاً لجهود التحالف الوطني في خدمة المجتمع، ونؤكد على استمرارنا في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.