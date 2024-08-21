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"المحامين": بدء المقابلات الشخصية للراغبين فى الالتحاق بالنقابة 1 سبتمبر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 03:25 م

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بدء المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بنقابة المحامين من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون.

وأضافت نقابة المحامين أنه سيتم بدء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون الراغبين في الالتحاق بالنقابة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 9/ 2024، مشيرة الى أنه سوف يتم الإعلان عن الأسماء المحددة لإجراء المقابلة أمام اللجان المختصة، من خلال موقع النقابة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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