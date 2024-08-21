شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": بدء المقابلات الشخصية للراغبين فى الالتحاق بالنقابة 1 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بدء المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بنقابة المحامين من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون.

وأضافت نقابة المحامين أنه سيتم بدء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون الراغبين في الالتحاق بالنقابة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 9/ 2024، مشيرة الى أنه سوف يتم الإعلان عن الأسماء المحددة لإجراء المقابلة أمام اللجان المختصة، من خلال موقع النقابة.

