نائب: الرئيس السيسى يشعر بالمواطن ولديه إرادة قوية لتطبيق الاستراتيجية الإنسانية

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قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وتشديده علي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يؤكد أننا نسعى بقوة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال سياسات تضمن الحرية والعدالة للجميع في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية أن الحوار الوطني بما يحمله من مناخ سياسي ديمقراطي، أصبح حالة متفردة، وأكد على أن الحوار سيظل اللغة الديمقراطية لأي مجتمع متحضر وناجح، مشيرا إلى أنه استطاع أن يخترق أصعب الملفات ونجح في الخروج بتوصيات ترضي الجميع .

وأكد النائب أحمد إدريس أن توجيهات الرئيس بشأن إحالة التوصيات للحكومة للتنفيذ يعطي مزيدا من الشرعية والثقة في إدارة الحوار الوطني في نجاحها في اختراق الملفات الشائكة والعمل على وضع حلول ومقترحات بناء على الاستماع للقوى السياسية والحزبية التي طالما شاركت برؤيتها وأفكارها ومن خلال المناقشات التي اتسمت بالتعدد والشفافية في الطرح، تم استخلاص مخرجات قابلت بموافقة الرئيس.

مشيرا إلى أن ذلك يعد رسالة من رأس الدولة المصرية وأننا أمام رئيس يشعر بالمواطن، لديه إرادة حقيقية وقوية وقرارات قاطعة بالانحياز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أو تطبيق الاستراتيجية الإنسانية فى التعامل مع هذا الملف.