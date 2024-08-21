شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية من العلمين: المتحدة نجحت فى تسليط الضوء على المدينة الساحرة والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجولة تفقدية في فعاليات مهرجان العلمين المقام في دورته الثانية للاطلاع على الأنشطة المختلفة التى يقدمها المهرجان للجمهور، وكان فى استقباله عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال الزيارة تفقد المستشار محمود فوزي شاطيء ذوي الهمم بالعلمين الجديدة، مثمناً هذه الفكرة الإنسانية الرائعة، بالحرف اليدوية والتراثية، وذلك خلال جولته التفقدية في منطقة أرض المعارض وعدد من المشروعات الصغيرة.

وعقد الزيارة عقد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مؤتمرًا صحفيًا، حيث توجه وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تنظيم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتسليط الضوء على هذه المدينة الساحرة التي نجحت في جعل الصورة تتكلم، ودعا من لم يزرها بزيارتها والاطلاع على جمالها.



تصريحات وزير الشئون النيابية من العلمين



تصريحات وزير الشئون النيابية من مهرجان العلمين