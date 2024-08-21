شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل: استجابه الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى تنفيذ لاستراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مثمنا ما جاء فى كلمات الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، من أنه استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أشاد الشهابي بتأكيدات الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن التوجيه الأخير للرئيس السيسي منح زخم كبير للحوار الوطنى وجعله مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى يناقشها، مضيفا أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة اليوم يعطى قبلة لحياتنا الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن كلمات الرئيس السيسى اليوم عن ضرورة وضع حد أقصى الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة ودفع تعويض لمن تعرض لحبس احتياطى وثبت أنه خاطئ، أثلج صدور كل المشتغلين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، فقد جعل توجيه الرئيس المطالب التى تم رفعها على مدار العقود الخمس الماضية إلى واقع ستعيشه الأجيال الجديدة أى حول الاحلام إلى حقيقة واقعة.