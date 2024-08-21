شكرا لقرائتكم خبر عن الغد يشكر الرئيس السيسى على الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بقرار الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، رفع توصيات الحوار الوطنى إلى الحكومة فيما يخص العدالة الجنائية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وخصوصا موضوع الحبس الاحتياطى لتنفيذها وإقرار التعديلات وأخذ موافقة مجلس النواب عليها.

وأكد رئيس الغد، أن الرئيس السيسى حريص على تفعيل أحكام الدستور، وأن يتوافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن هناك 9 توافقات أساسية انتهى لها الحوار الوطنى و20 توصية حصلت على الإجماع الكامل، و4 توصيات تحمل أكثر من رأي فى الموضوعات، وهي (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد رئيس الغد: "مسارنا الوطنى أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى الواسع فى كل شىء، وبخصوص أى شىء، وأن إصرار الرئيس السيسى على امتداد الحوار الوطنى وجعله أساسا لتعديل أى تشريعات تخص المواطنين أمر يدعم الاستقرار، ويؤكد على حرص الرئيس بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطى تشاركى فالجمهورية الجديدة ليس فيها انفراد بالرأى أو تضييق على المشاركة وإنما استماع لكل الأراء وصولا إلى الجمهورية الجديدة.. جمهورية المواطنة والعدالة وحقوق الإنسان".