أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام"باندلاع حرائق عدة في بلدات بلاط ، عنايا ، المنصف ، البربارة وعمشيت ، تعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي ومراكز بلدات القضاء على اخمادها في ظروف صعبة بسبب سرعة الرياح وحدة الشمس.

كانت هذه تفاصيل خبر حرائق في 5 بلدات وقرى جبيلية والدفاع المدني على اخمادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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