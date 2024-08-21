حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في موقع العباسية وقصفنا ثكنة راميم بصواريخ كاتيوشا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء 21-8-2024 بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة.
وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:20 من يوم الأربعاء 21-8-2024 ثكنة راميم مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
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