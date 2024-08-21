حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في موقع العباسية وقصفنا ثكنة راميم بصواريخ كاتيوشا

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد متابعة ‌‏ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا فاستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏اليوم الأربعاء 21-8-‌‏2024 بصاروخ موجه وأصابوها إصابة ‏مباشرة. ‏

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 14:20 من يوم الأربعاء 21-8-2024 ثكنة راميم مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا".