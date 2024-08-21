اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة النهائية المفصلة لغارات العدو الإسرائيلي ليل الثلثاء الأربعاء على البقاع. وجاء في البيان:"أدت هذه الغارات المعادية إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة ثلاثين شخصا بجروح وفق التالي: - خمسة احتاجوا الدخول الى المستشفى للعلاج، أحدهم حالته حرجة جدا. - من بين الجرحى الثلاثين تسعة أطفال - ستة وعشرون مواطنا لبنانيا وأربعة من التابعية السورية".

كانت هذه تفاصيل خبر مركز عمليات طوارئ الصحة في حصيلة نهائية لغارات البقاع: شهيد وثلاثون جريحا بينهم 9 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.